Tanrıkulu'ndan Ekonomi Soru Önergesi

04.03.2026 12:22
CHP'li Tanrıkulu, ekonomik sorunlar için Bakan Şimşek'e acil tedbirler ve karşılaştırmalar sordu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin ekonomik göstergeler bakımından Avrupa ülkeleri arasından en olumsuz sıralamada yer aldığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Yurttaşların her ay alım gücünün düştüğü, sabit gelirlerin hızla eridiği ve temel gıda ürünlerine erişimin zorlaştığı yönündeki yaygın toplumsal kanaati ortadan kaldırmak için kısa ve orta vadede hangi acil tedbirler alınacaktır? Yüksek faiz politikasının enflasyonu düşürme konusunda beklenen sonucu vermemesinin gerekçesi nedir?" sorularını yöneltti.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin ekonomik tablosunu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu. TBMM Başkanlığına, Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin yoksulluk oranları, enflasyon, politika faizleri, işsizlik ve gelir dağılımı göstergeleri bakımından en olumsuz sırada yer aldığını kaydetti.

Gıda enflasyonunda ise Türkiye'nin küresel ölçekte en yüksek oranlara sahip olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"- Türkiye'nin son 5 yıl itibarıyla yıllık enflasyon oranı Avrupa ülkeleri arasında kaçıncı sıradadır? Bakanlığınızın bu konudaki resmi karşılaştırmalı çalışması var mıdır?"

Gıda enflasyonu bakımından Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri nedir? Son 3 yılda gıda fiyat artış oranı Avrupa ortalamasının kaç katı olmuştur?

Türkiye'de politika faiz oranının Avrupa ülkeleri içindeki sıralaması nedir? Yüksek faiz politikasının enflasyonu düşürme konusunda beklenen sonucu vermemesinin gerekçesi nedir?

Türkiye'de son 5 yılda reel ücretlerdeki değişim oranı nedir? Asgari ücret ve ortalama memur maaşı enflasyon karşısında ne ölçüde erimiştir?

Gelir dağılımı eşitsizliğini azaltmaya yönelik son 3 yılda hangi somut yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir? Gini katsayısındaki değişim nedir?

Vergi yükünün dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki dağılımı dikkate alındığında, dar gelirli kesimlerin vergi yükünü azaltmaya yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?

Bakanlığınız, mevcut ekonomik göstergeler ışığında Türkiye ekonomisinin Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında "makroekonomik istikrar" bakımından olumlu bir konumda olduğunu düşünmekte midir? Bu kanaatin somut dayanakları nelerdir?

Yurttaşların her ay alım gücünün düştüğü, sabit gelirlerin hızla eridiği ve temel gıda ürünlerine erişimin zorlaştığı yönündeki yaygın toplumsal kanaati ortadan kaldırmak için kısa ve orta vadede hangi acil tedbirler alınacaktır?"

Kaynak: ANKA

