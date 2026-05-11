Tanrıkulu'ndan İcra Tebligatları Üzerine Soru Önergesi

11.05.2026 12:55
CHP'li Tanrıkulu, muhtarlıklarda bekleyen icra tebligatlarını TBMM'ye taşıdı ve Bakan'dan yanıt istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, muhtarlıklarda yurttaşlara ulaştırılamayan icra tebligatlarının arttığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların borç yükünün ağırlaştığını belirterek, muhtarlıklarda bekleyen icra tebligatlarının sayısını ve buna ilişkin bakanlık çalışmalarını sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Adalet Bakanı Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergenin gerekçesinde, "Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır'da da mahalle muhtarlıklarında yurttaşlara ulaştırılamayan çok sayıda resmi tebligatın beklediğinin görüldüğüne" dikkati çekti.

Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Özellikle icra takiplerine ilişkin ödeme emirleri ve haciz bildirimlerinin önemli bir kısmının muhtarlıklarda beklediği, ekonomik kriz ve yoksullaşmanın yurttaşların borç yükünü ağırlaştırdığı yönünde ciddi gözlemler bulunmaktadır. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapılan saha incelemelerinde, muhtarlıklarda bekleyen tebligatların büyük çoğunluğunun icra dosyalarına ilişkin olduğu görülmüştür. Yurttaşların ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyemediği, adres değişiklikleri veya ekonomik koşullar nedeniyle tebligatlara erişemediği değerlendirilmektedir."

CHP'li Tanrıkulu'nun Bakan Gürlek'e soruları ise şöyle:

"Türkiye genelinde muhtarlıklarda teslim alınmayı bekleyen resmi tebligat sayısı kaçtır? Bunların kaçı icra takip dosyalarına ilişkindir? Diyarbakır ili genelinde muhtarlıklarda bekleyen resmi tebligat sayısı kaçtır? Bunların ilçelere göre dağılımı nedir? Bunların ne kadarı icra takip dosyalarına ilişkindir? Son beş yıl içerisinde Türkiye genelinde icra müdürlüklerinde açılan dosya sayısı yıllara göre nedir? Son beş yıl içerisinde Diyarbakır'da açılan icra dosyası sayısı kaçtır? Muhtarlıklarda bekleyen ve vatandaşlara ulaştırılamayan icra tebligatlarının artış nedenlerine ilişkin bakanlığınız tarafından yapılmış herhangi bir çalışma veya analiz bulunmakta mıdır? Yurttaşların artan borçluluk ve ekonomik yetersizlik nedeniyle icra süreçlerine maruz kalmasını önlemeye yönelik bakanlığınızın ilgili kurumlarla yürüttüğü herhangi bir çalışma var mıdır? Ekonomik nedenlerle borçlarını ödeyemeyen yurttaşlara yönelik icra süreçlerinin sosyal etkilerine ilişkin bir etki analizi yapılmış mıdır? Tebligatların muhtarlıklarda uzun süre beklemesinin vatandaşların adalete erişim hakkı bakımından doğurduğu sorunlara ilişkin bakanlığınızın bir değerlendirmesi mevcut mudur?"

Kaynak: ANKA

