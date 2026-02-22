Tanrıkulu'ndan Özelleştirme Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanrıkulu'ndan Özelleştirme Soru Önergesi

22.02.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, özelleştirilen kamu varlıklarının listesini ve süreçteki usulsüzlükleri sorguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "2002–2025 yılları arasında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya diğer kamu kurumları eliyle özelleştirilen, satılan veya işletme hakkı devredilen tüm kamu varlıklarının tam listesi nedir" diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002–2025 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler ve Türkiye Varlık Fonu uygulamalarına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002–2025 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler ve Türkiye Varlık Fonu uygulamalarına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Tanrıkulu, önergesinde şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca büyük fedakarlıklarla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve stratejik kamu varlıkları, 2002 yılından bu yana yürütülen agresif özelleştirme politikalarıyla elden çıkarılmıştır. Ancak bu satışlardan elde edilen gelirlerin şeffaf bir şekilde nereye harcandığı, satış bedellerinin gerçek piyasa değerini yansıtıp yansıtmadığı ve bu süreçte oluşan kamu zararları kamuoyu nezdinde büyük bir soru işaretidir. Özellikle Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınan kurumların Sayıştay denetiminden uzak tutulması, 'kamu kaynaklarının denetimsiz kullanımı' endişesini derinleştirmektedir."

Sezgin Tanrıkulu, Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"2002–2025 yılları arasında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya diğer kamu kurumları eliyle özelleştirilen, satılan veya işletme hakkı devredilen tüm kamu varlıklarının tam listesi nedir? Gerçekleştirilen her bir satış işlemi için; Satış Bedeli ile bağımsız kuruluşlarca belirlenen Piyasa Değerleme Raporu arasındaki fark ne kadardır? Değerinin altında satılan varlıkların gerekçesi nedir? Sayıştay denetim raporlarında; özelleştirme süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı veya 'kamu zararı' oluştuğu tespit edilen işlem sayısı kaçtır? Bu zararların tazmini için sorumlulara rücu davası açılmış mıdır? Cumhuriyet tarihinin en büyük varlık satışlarından elde edilen (70 milyar doları aştığı tahmin edilen) gelirler, hangi bütçe kalemlerine aktarılmış ve somut olarak hangi yatırımlarda kullanılmıştır? Yoksa bu gelirler cari açığı kapatmak ve faiz ödemeleri için mi harcanmıştır? Türkiye Varlık Fonu'na devredilen kamu şirketlerinin (THY, Çaykur, BOTAŞ vb.) mali tabloları ve borçluluk durumları neden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmamaktadır? Varlık Fonu'nun denetim raporlarının TBMM'den ve halktan gizlenmesinin yasal dayanağı nedir? Stratejik öneme sahip (Limanlar, Tank Palet Fabrikası vb.) varlıkların satışında veya devrinde, TBMM'nin onayı neden aranmamış, süreç Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile mi yürütülmüştür?"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanrıkulu'ndan Özelleştirme Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:12:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Tanrıkulu'ndan Özelleştirme Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.