Tantuni Ustaları Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
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Tantuni Ustaları Yılın Kareleri Oylamasında

Tantuni Ustaları Yılın Kareleri Oylamasında

Mersin'deki tantuni ustaları, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

16.01.2025 12:16
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Mersin'de tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentin coğrafi işaret tescilli ürünü tantuninin müşterilere sunulduğu işletmelerin ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tantuni ustalarından Yahya Kemal Polat, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" adlı fotoğraflarını seçti.

Polat, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesini oyladı.

Oylamayı değerlendiren Polat, fotoğrafları beğendiğini belirterek, "Anadolu Ajansı muhabirleri hayattaki acı gerçekleri gösteren fotoğrafları çekmişler. Hepsinin eline sağlık." dedi.

Ustalardan Cem Eser de oylarını "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama anı", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" ve "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" adlı fotoğraflardan yana kullandı.

Kadir Avşar da "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" ve "Spor" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" adlı fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tantuni Ustaları Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

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