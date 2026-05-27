Tanzania'da Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 08:59
Tanga'daki Müslümanlar, bayram namazını kılarak Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte kutladı.

Tanzanya'nın Tanga kentinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Tanga şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Namazın ardından bayram hutbesi okundu, dua edildi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de kıldıkları bayram namazının ardından halkla bayramlaştı.

Vakıf gönüllüleri, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden bağışlanan kurbanlıkları bayram süresince kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kaynak: AA

