Tanzanya Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanını görevden aldı

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Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, kabine değişikliği çerçevesinde Dışişleri Bakanı January Makamba'yı görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Vekili Sharifa Nyanga, yaptığı açıklamada, kabine değişikliğinin bir parçası olarak Dışişleri Bakanı Makamba ile Bilgi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye'nin görevden alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Başsekreteri Moses Kusiluka, Makamba'nın yerine Mahmoud Thabit Kombo'nun atandığını duyurdu. Kombo bu atamadan önce Tanzanya'nın Roma Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Görevden alınan Nnauye'nin yerine de Jerry Silaa atandı.