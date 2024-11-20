Tanzanya'da Çöken Bina: Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

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Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Darüsselam kentinde 16 Kasım'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini söyledi.

Hassan, Brezilya'daki G20 zirvesinden döndükten sonra çöken binanın olduğu Kariakoo bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hassan, çöken binada ölü sayısının 13'ten 20'ye yükseldiğini söyledi.

Hassan, "Binayı incelediğimde yapısı, duvarları ve malzemelerinin çok kötü olduğuna dair çok açık işaretler gördük. Bunun gibi büyük bir bina, potansiyel tehlikeler göz önünde bulundurulmadan inşa edilmiş." dedi.

Güvenli olmayan binaların yıkılacağını belirten Hassan, çöken bina ile ilgili araştırma yapmak için 20 üyeli bir komisyon kurulduğunu açıkladı.