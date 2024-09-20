Tanzanya'da Kolera Salgını: 3 Ölü

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DARÜSSELAM, 20 Eylül (Xinhua) -- Tanzanya'nın Katavi bölgesindeki Tanganyika Gölü kıyılarında görülen kolera salgınında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de hastalandı.

Katavi Bölge Sağlık Sorumlusu Ramadhani Karume Cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ilk vakanın iki hafta önce bildirildiği salgında 84 kolera hastasından 19'unun bu hastalara ayrılmış sağlık merkezlerine kabul edildiğini, diğerlerinin ise tedavi edilip taburcu edildiğini söyledi.

Karume, kolera salgınından en çok Tanganyika Gölü'nden arıtılmamış su içilen Kalema ve Ikola mahallelerinin etkilendiğini belirtti.

Katavi Bölge Komiseri Mwanamvua Mrindoko, sağlıksız koşullarda ortaya çıkan hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla tüm bölge komiserlerine sıkı hijyen önlemleri almaları talimatını verdi.