Tanzanya'da sellerde ölenlerin sayısı 166'ya yükseldi - Son Dakika
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Tanzanya'da sellerde ölenlerin sayısı 166'ya yükseldi

Tanzanya'da şiddetli yağışlar ve Hidaya Tropikal Kasırgası'nın neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı, Başbakan Kassim Majaliwa'nın 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla 166'ya yükseldi. Felaket sonucunda binlerce ev yıkıldı ve ekonomik faaliyetler durdu. Hükümet, kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürmektedir.

10.05.2024 12:49
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DODOMA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Tanzanya'da şiddetli yağışların ve Hidaya Tropikal Kasırgası'nın neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı, parlamentoda Başbakan Kassim Majaliwa'nın 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla 166'ya yükseldi.

Majaliwa, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 3 Mayıs'ta Tanzanya'nın Hint Okyanusu sahilini vuran ve ertesi gün zayıflayan kasırganın, şiddetli yağış ve güçlü rüzgarlara yol açarak 7 kişinin yaralanmasına neden olduğunu söyledi. 18.862 kişiyi etkileyen felakette 678 ev yıkıldı, 877 ev hasar gördü ve 543 evi su bastı.

Başbakan, başkent Dodoma'da bulunan Meclis'te yaptığı konuşmada şiddetli yağışların Lindi, Mtwara, Coast ve Morogoro bölgesinde yolları, köprüleri, elektrik direklerini, okulları ve sağlık merkezlerini yıktığını ve balıkçılık, çiftçilik ve ticaret gibi ekonomik faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Majaliwa, hükümetin paydaşlarla işbirliği içinde sellerden dolayı mahsur kalan insanlara yönelik kurtarma görevleri düzenlemek, yardım malzemeleri sağlamak ve zarar gören altyapıyı onarmak gibi müdahale önlemlerini uygulamaya soktuğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da sellerde ölenlerin sayısı 166'ya yükseldi - Son Dakika

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