Tanzanya'da Tarihi Cami Yıkım Kararı Geri Alındı

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Tanzanya'nın güneyinde bulunan 200 yıllık tarihi caminin yıkılması için alınan karar tepkiler üzerine geri çekildi.

Mbeya Bölge Komiseri Juma Homera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski Cami" olarak da bilinen "Msikiti Mkongwe"nin turizm merkezi olarak kalacağı bilgisini paylaştı.

Homera, 200 yıllık caminin yıkım kararının tepkiler üzerine geri alındığını ve caminin korunması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Bölgenin tarihi alan olduğu ve bölge sakinlerinin korunmasını istediği için Ulusal Yollar Ajansına alanı koruması talimatı verdiklerini belirten Homera, caminin korunacağını, sakinlerin bölgede yaşamaya devam edebileceğini söyledi.

Homera, caminin iyi durumda olduğunu ve tadilatlar sonrası ayakta kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Cami yıkılmayacak, tarihi bir alan olarak kalacak. Ziyaretçiler caminin imamları tarafından karşılanacak ve yönlendirilecek. 198 yıllık tarihi camiyi daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz." dedi.

Yol genişletme çalışması nedeniyle tarihi caminin bir kısmının yıkılması kararı ülkede tepkilere neden olmuştu.