Tanzanya ve Çinli şirket arasında demir cevheri projesi anlaşması imzalandı

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DARÜSSELAM, 5 Ağustos (Xinhua) -- Tanzanya'nın devlete ait Ulusal Kalkınma Şirketi ve Çinli Fujian Hexingwang Endüstriyel Limited Şirketi arasında Tanzanya'nın Njombe Bölgesi'nde bulunan Maganga Matitu demir cevheri projesini geliştirmek üzere anlaşma imzalandı.

Çelik endüstrileri için hammadde olarak sünger demir üretmeyi amaçlayan 77,4 milyon ABD doları tutarındaki projenin liman kenti Darüsselam'da Cumartesi günü düzenlenen imza törenine Tanzanya Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Doto Biteko katıldı.

Biteko, anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada projenin endüstriyel kalkınmayı sağlayarak ülkesinin ekonomik büyümesine katkıda bulunmasının beklendiğini ifade etti.

Ulusal Kalkınma Şirketi Genel Müdürü Nicolaus Shombe ise 19,63 kilometrekare alanı kapsayan projenin Ludewa'da bulunan Liganga demir cevheri projesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Shombe, ekonomik açıdan ülkeye fayda sağlayacak bu önemli projenin istihdam yaratıp hükümetin uygulamakta olduğu birçok altyapı projesine gerekli olan demiri üreteceğini belirtti.