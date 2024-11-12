Taosi Tapınağı Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Taosi Tapınağı Müzesi Açıldı

Taosi Tapınağı Müzesi Açıldı

Shanxi'de açılan müzede, 4300 yıl öncesine ait 230 kültürel kalıntı sergileniyor.

12.11.2024 19:09
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TAİYUAN, 12 Kasım (Xinhua) -- Taosi Tapınağı Harabeleri Müzesi, Çin'in Shanxi eyaletinde resmi olarak açıldı. Salı günü açılan müzede yaklaşık 4300 ila 3900 yıl öncesine dayanan Taosi uygarlığına ait 230 kültürel kalıntı ilk kez sergileniyor. Shanxi eyaletinin Xiangfen ilçesinde yer alan Taosi, Sarı Nehir'in orta bölgelerindeki en önemli kentsel alanlardan biri. 46 yıl süren arkeolojik kazı ve araştırmaların ardından antik kent yavaş yavaş yeniden hayata döndürülüyor.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Arkeoloji Enstitüsü'nden Shanxi Taosi Sit Alanı Arkeoloji Ekibi lideri Gao, "Taosi sit alanının en büyük saray tabanı, antik Çin saraylarının erken dönemdeki formunu temsil ediyor. Sadece ana salon 540 metrekarenin üzerinde bir alanı kaplıyor ve bu da onu bugüne kadar keşfedilen Neolitik döneme ait en büyük sıkıştırılmış topraktan yapılma bina yapıyor" dedi.

Taosi, erken, orta ve geç dönemlere ayrılan 400 yılı aşkın bir tarihi değişim sürecinden geçmiş bir bölge. Yaklaşık 4.100 ila 4.000 yıl öncesine dayanan orta dönem, kentin en parlak dönemini temsil ediyor.

Kent bu süre zarfında 2,8 milyon metrekare alanı kaplarken, tek surlu "tek saray kentten" "ikili kent sistemine" geçiş yapıldı.

Bu yeni sistemde iç duvar hükümdarı korurken, dış duvar da halkı koruyordu. Bu değişim, eski Çin başkentlerinde yaygınlaşan ikili kent modelinin temelini oluşturdu.

Kentin içinde saraylar, depolar, mezarlıklar, ritüeller, atölyeler ve konutlar için belirlenmiş alanlar yer alıyordu.

Taosi Müzesi Rehberi Chen Yingxian, "Taosi'nin ataları öncelikle darı yetiştirirdi, çeltik ise oldukça nadirdi. Çiftlik hayvanları çoğunlukla domuz, sarı sığır ve koyundan oluşuyordu, nispeten çok sayıda köpek vardı" dedi.

Chen, Taosi'nin o dönemdeki yöneticilerinin alışılmadık şekilde "tarımsal ekimi yönlendirmek için astronomik olayları kullanarak tarım mevsimlerini belirlemek üzere göksel işaretleri gözlemlediklerini" söyledi.

Müzede ayrıca bazı akademisyenlerin astronomik gözlemler, zaman ölçümü, vb. ile ilgili olabileceğini düşündükleri kalıntı ve eserler de sergileniyor.

Bu arada Taosi bölgesinde 7 bronz eser de keşfedildi. Zanaatkarların daha sonraları yüksek sıcaklıkta eritme tekniklerinde ve kompozit kalıp döküm yöntemlerinde ustalaşarak yüzde 97,86'ya varan saflıkta bakır çanlar ürettiği ortaya kondu.

Ulusal Kültürel Miras İdaresi Arkeoloji Bölümü Direktörü Yan Yalin, "Bu bulgular, Çin medeniyetinin oluşum ve gelişiminin yeni ve önemli bir aşamaya girdiğini, erken ve orta Taosi yerleşimlerinin halihazırda erken bir devletin ilk özelliklerini sergilediğini canlı şekilde gösteriyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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