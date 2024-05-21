Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün 177. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Edirne'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, anıta çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Akdemir, kurumun köklerinden aldığı güçle geleceğe baktığını ifade ederek, 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Törene kurum müdürleri, gaziler ve çalışanlar katıldı.

21.05.2024 11:01
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Edirne'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun kuruluşunun 177. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, köklerinden aldığı güçle geleceğe baktığını ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:

"Teknolojide öncü kurum olan Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 23 bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz ve 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan yada dolaylı işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor.

Kurumumuzun 177. yıl dönümünü kutlarken, bu başarıyı mümkün kılan herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Çalışanlarımızın özverisi, desteği, vatandaşlarımızın bize duyduğu inanç, bizlere her zaman ilham vermiştir. Birlikte, daha nice yıllara, daha büyük başarılara ve daha anlamlı hizmetlere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. 177 yıllık bu gurur dolu yolculuğumuzda bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz."

Törene kurum müdürleri, gaziler ve kurum çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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