Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü, Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kurumun teknolojide öncü bir kurum olduğunu vurgulayan Uzun, 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Törene, kurum müdürleri ve çalışanlar da katıldı.

21.05.2024 13:53
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, Anıt'a çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun kuruluşunun 177. yıl dönümünü gururla kutladılarını söyledi.

177 yıl önce, kurumun temelleri atıldığında, bir hayal ve bir amaçla yola çıkıldığını ifade eden Uzun, " O günden bugüne, kurumumuzun yolculuğu sadece başarılarla dolu olmadı, aynı zamanda zorluklarla da dolu oldu. Ancak her engelin üstesinden gelmek için gösterilen kararlılık ve azim, bizleri bugünkü noktaya getirdi." dedi.

Uzun, kurumun teknolojide öncü bir kurum olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımız 23 Bölge Müdürlüğümüz, 973 Tapu Müdürlüğümüz ve 81 Kadastro Müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon

kişinin doğrudan ya da dolaylı işinin düştüğü bir devlet kurumu olarak 177 yılıdr hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz."

Törene, kurum müdürleri ve kurum çalışanları da katıldı.

Tören sonrası Samsun Valisi Orhan Tavlı, kurumu ziyaret ederek Bölge Müdür Vekili Uzun, Samsun Kadastro Müdürü Çetin Çakmak ve çalışanlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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