Tapuların Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği iddiaları doğru değil - Son Dakika
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Tapuların Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği iddiaları doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Tapu kayıtlarının usul ve esasları net bir şekilde belirlenmiştir ve mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sistemsel bir hata nedeniyle bazı tapu kayıtlarının 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiş ve bu hata düzeltilmek için teknik çalışma başlatılmıştır.

19.03.2024 23:06
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı.

Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüklerinde de TAKBİS'ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiştir. Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tapuların Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği iddiaları doğru değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tapuların Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği iddiaları doğru değil - Son Dakika
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