Taraklı'da 65 Yaşında Adam Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Hacıyakup Mahallesi Kıran Sokak'ta yaşayan Mehmet Sarıca'dan haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi.
Eve gelen komşular, Sarıca'yı hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Sarıca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarıca'nın cenazesi, Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
