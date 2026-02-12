Taraklı\'da Heyelan

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.
İlçede yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden yağışların ardından Tuzla Mahallesi Emrahlar Sokak'ta heyelan oluştu.
Bazı evlerin yakınında meydana gelen heyelanda, zeminde yer yer 1 metreyi aşan çökmeler oluştu, evlerde herhangi hasar oluşmadı.
Heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ve belediye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
