Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ankara Caddesi'nde İ.E. yönetimindeki 14 ACY 611 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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