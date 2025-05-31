Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dışdedeler Mahallesi'nde E.İ'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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