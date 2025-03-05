Target'tan Ürün Fiyat Artışı Uyarısı

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LOS ANGELES, 5 Mart (Xinhua) -- ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Rosemead'da yer alan bir Target mağazasından alışveriş yapan bir müşteri, 4 Mart 2025.

ABD'nin en büyük perakende şirketlerinden Target Corporation, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata getirdiği yüzde 25 gümrük vergisinin salı günü yürürlüğe girmesinin ardından ürün fiyatlarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)