İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Mansur Yavaş: "Bu Ülkeye Kattığın Her Şey İçin Sonsuz Teşekkürler Hocam"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Çok üzgünüm… Tarihimizi bizlere sevdiren, yeri asla dolmayacak olan kıymetli İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Bu ülkeye kattığın her şey için sonsuz teşekkürler Hocam. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ortaylı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

