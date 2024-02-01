Tarihi çarşıda baba ve oğlu teknolojiye direniyor
Şehirdeki son bıçak sanatkarları mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor
KIRŞEHİR - Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatlar, 100 yıllık tarihi Uzun Çarşı'da zamana karşı direniyor.
Kırşehir'de Ahi Teşkilatı'nın merkezinde yer alan ve eski dönemlerde şehirde ticaretin merkezi konumunda bulunan Uzun Çarşı, günümüzde de ticari merkezlerden bir tanesi olarak biliniyor. Aktar, keçeci, çadırcı, kalaycı gibi esnafların ağırlıklı olarak bulunduğu çarşıda bıçak bileyleme işi ile uğraşan baba ve oğlu, mesleklerinin son temsilcisi olarak zamanın teknolojisine karşı direniyor. Şehirde ve tarihi çarşıda 30 yıl önce mesleğini babasından devralan Murat İşeri, çırak yetişmemesine karşı mesleğini oğluna öğreterek gelecek kuşaklara da zanaatını bırakmak istiyor. İşeri, mesleklerini gelecek kuşaklara taşıyacak kimsenin olmamasından dolayı çocuklarının mesleği devralmasını istediğini söyledi. 30 yıldan bu yana bıçak bileylemesi ve tamiratı yapan İşeri açıklamasında; "Çocuklarım ellerinden geldiğince bizlere yardımcı oluyor. Başka sektörlerde çalışmalarına rağmen bana da yardım edip mesleği öğreniyorlar. Çırak yetişmiyor. En büyük sıkıntımız bu, insanlar çocukları sadece okusun istiyor. Mesleği ben babamdan devraldım, çocuklarıma devrediyorum" dedi.
Babasına iş yerinde destek olan ve meslek öğrenen Celil Furkan İşeri ise babasından aldığı mesleği öğrendiğini belirtti. Oğul İşeri; "Tarihi Uzun Çarşı'da babamın babasından aldığı mesleği sürdürüyorum. En büyük problem çırak bulamamak. İnşallah bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.
Zamana karşı yarışan tarihi çarşı ise geçtiğimiz dönemlerde modern görünüme kavuşturularak ticaretin şehirde merkezi olma özelliğini taşıyor.
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