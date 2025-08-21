Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, Durağan ilçesinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve 28 elektronik sigara ile muhtelif sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.