Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 80 pişmiş topraktan figür, 51 pişmiş topraktan testi, 21 bronz iğne, 7 taş yüzük, 10 bileklik, 8 cam testi, 3 balta ucu, 2 hac, 70 çeşitli tarihi obje ile 73 sikke ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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