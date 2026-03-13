Tarihi Eser Operasyonu: 7 Sikke ve Minyatür Heykel Ele Geçirildi

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, evine yönelik operasyonda, tarihi eser olduğu belirtilen 7 Athena gümüş Yunan sikkesi ve 1 minyatür heykel ile yakalanan İ.D. (63), gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Yaykın Mahallesi'nde yaşayan İ.D.'nin evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Söz konusu eve dün akşam operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 7 Athena gümüş Yunan sikkesi ile 1 minyatür heykel, 3 dedektör, 1 tabanca ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu ele geçirildi. İ.D., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.