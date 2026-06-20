Konak'ta "Görünmeyen Formlar" Sergisini Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Konak'ta "Görünmeyen Formlar" Sergisini Ziyarete Açıldı

20.06.2026 10:52  Güncelleme: 12:16
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Konak Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, Elif Nadas ve Atakan Özayvaz'ın 'Görünmeyen Formlar' adlı karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 31 Ağustos 2026'ya kadar ziyaret edilebilir.

(İZMİR)- Konak Belediyesi tarafından geçen yıl restore edilerek kentin kültür ve sanat yaşamına kazandırılan Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, "Görünmeyen Formlar" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi açılışında konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, tarihi mekanın kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşamaya devam ettiğini belirterek sanatçılara teşekkür etti.

Uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılan ve Konak Belediyesi'nin geçen yıl restorasyon çalışmalarını tamamlayarak kent yaşamına kazandırdığı Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kez sanatçılar Elif Nadas ve Atakan Özayvaz'ın "Görünmeyen Formlar" adlı karma sergisiyle kapılarını açan tarihi mekan, gündelik nesneler üzerinden aidiyet, çocukluk ve hafızanın izlerini simgeleyen eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Açılış törenine katılan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sergiyi birlikte gezdiği sanatçılardan eserlerin hikayesini dinleyerek teşekkürler etti.

"BU MEKANDA SİZLERLE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Sanatseverlerin yanı sıra sanatçılar ve akademisyenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen sergi açılışında konuşan Başkan Mutlu, 300 yıllık tarihi yapının geçmişten taşıdığı değerleri sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mutlu, "Bugün bu tarihi mekanda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yapıyı geçen yıl restore ederek yeniden sanatın ve kültürün hizmetine sunduğumuzda, tam da böylesi günleri hayal etmiştik. Geçmişten bugüne taşıdığı hikayeler ve yaşanmışlıklarla bizlere ilham verirken, bugün sanatın ve birbirinden kıymetli eserlerin ışığında yeniden hayat buluyor. Değerli sanatçılarımıza, eserleriyle Konak'ımıza değer kattıkları, ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirme hedefimize katkı sundukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada bizlerle olan siz değerli konuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Desteğinizi ve ilginizi Konak'tan esirgememenizi diliyorum. Hep birlikte Basmane'yi, Kemeraltı'nı ve Konak'ı kültürün, sanatın merkezi haline getireceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"UMARIM SİZLERDE İZ BIRAKACAK BİR SERGİ OLUR"

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür eden Sanatçı Elif Nadas ise "Atakan Özayvaz'ın üzerinde durduğu bellek, aidiyet ve algı kavramlarını ortak bir bağlamda birleştirmeyi öngördük. Ben gölge ve izlerden, hafızamızda kalan silinmiş formları resmetmeye çalıştım. Umarım sizlerde iz bırakacak bir sergi olur" dedi.

Sanatçı Atakan Özayvaz ise "Çok heyecanlıyım, yaklaşık 1 yıldır bu sergi için hazırlanıyoruz. Ben aidiyet ve bellek kavramları üzerinde duruyorum daha çok. Elif Hanım da izler ve gölgeler… Bu bağlamda ortak bir çalışma yapıp bu sergiyi sizlerle açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Keyifli gezmeler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anafartalar Caddesi üzerine bulunan Kıllıoğlu Hamamı'ndaki "Görünmeyen Formlar" sergisi, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar pazar ve pazartesi günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta 'Görünmeyen Formlar' Sergisini Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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