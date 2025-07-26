Tarihi Konağın Müştemilatında Yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konağın müştemilatı yangında kullanılamaz hale geldi.
Bağlarbaşı Mahallesi'deki tarihi konağa ait müştemilatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.
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