BATMAN'da 1944 yılında hizmete açıldıktan sonra 75 yıl boyunca demir yolu ulaşımında kullanılan ve 2019 yılında Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın su tutmaya başlaması ile bir kısmı su altında kalan tarihi Zilek Köprüsü, dronla görüntülendi. Görüntülerde; su altında kalan tarihi köprü ile yerine yapılan yeni demir yolu köprüsü üzerine trenin geçişi aynı karede yer aldı.

Batman merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Soğuksu köyünün güneybatısında, Batman Çayı üzerinde bulunan tarihi Zilek Köprüsü, Devlet Demiryolları tarafından 1939-1944 yılları arasında inşa edildi. Tamamlanması ile demir yolu ağını Batman'a ulaştıran köprü, dönemin önemli mühendislik yapılarından biri olarak kabul edildi. Batman ile Diyarbakır arasındaki demir yolu hattı üzerinde yer alan köprü, doğu-batı doğrultusunda uzanan 10 gözlü ve yuvarlak kemerli yapısıyla dikkat çekiyor.

KÖPRÜNÜN BİR KISMI SU ALTINDA KALDI

Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki köprünün ayakları, akıntılara karşı sekizgen biçimindeki sel yaranlarla güçlendirildi. Demir yolu taşımacılığının yanı sıra bölgede yaşayanların ve hayvanların geçişine de imkan sağlayacak şekilde inşa edilen köprü, uzun yıllar boyunca bölgenin ulaşımında önemli rol oynadı. 2019'da Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın su tutmaya başlaması ile tarihi köprünün bir kısmı su altında kaldı.

ESKİ VE YENİ KÖRPÜ AYNI KAREDE

Köprünün kullanım dışı kalmasının ardından, demir yolu ulaşımının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yeni bir demir yolu köprüsü inşa edildi. Dronla kaydedilen görüntülerde, bir kısmı su altında kalan tarihi Zilek Köprüsü ile yeni yapılan demir yolu köprüsü üzerinde bir trenin geçişi aynı karede görüntülendi. Su seviyesinin dönem dönem düşmesi ile yeniden görünür hale gelen tarihi köprü, özellikle bölgede yaşayanlar tarafından ziyaret ediliyor.