Tarık Balyalı, CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreteri oldu

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(İSTANBUL) - Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı ve yeni kurulacak Yerel Yönetimler Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

31 Mart yerel seçimlerinde partisinden İstanbul Pendik'te belediye başkan adayı olan eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görevini duyurdu. Balyalı, şunları kaydetti:

"Siyaset uzun soluklu bir mücadeledir derler. Ben de siyasi hayatımda bugün itibarıyla yeni bir göreve başlıyorum. Partimizin Sayın Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin görevlendirmesi ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in onaylarıyla CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve yeni kurulmakta olan Yerel Yönetimler Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreteri olarak görevlendirildim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Sayın Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke'ye ve her zaman desteğini yanımda gördüğüm İBB ve TBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na güvenleri için çok teşekkür ediyorum."