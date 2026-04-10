Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapılar İçin Yeni Yönetmelik Çalışması Başlatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapılar İçin Yeni Yönetmelik Çalışması Başlatıldı

10.04.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, tarım arazilerindeki kaçak yapıların yıkımını öngören yönetmeliğin yeniden ele alınması için çalışma başlatıldı. Bakanlıklar, mevcut yapıların yıkılması yerine düzenleme yapılması üzerinde çalışacak.

Tarım arazilerindeki kaçak yapılar için yeni bir yönetmelik çalışması gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun yeniden ele alınmasını istedi. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra, yıkılması kesin gözüyle bakılan kaçak yapılar için yeni düzenleme yapılacak.

NTV Muhabiri Ahmet Örs, AK Parti MKYK toplantısında konunun gündeme geldiğini ve mevcut yapıların yıkılmasının amaç olmadığının açıklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni yönetmeliği çalışın, gerekli düzenlemeleri yapın' talimatı verdiği aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı konuyu yeniden ele alacak.

Yönetmelik, bağ evi, hobi bahçesi, konteyner evler ve bungalov gibi yapıların yıkımını öngörüyordu. Bu yapıların hemen yıkılması, verilen sürede yıkılmazsa suç duyurusunda bulunulması ve devletin yıkım masraflarını tahsil etmesi planlanıyordu. Ayrıca, tarım arazilerine yapılacak her türlü yapı için izin vermek üzere yeni bir kurul oluşturulması, mevcut yasalara aykırı yapıların valilikler tarafından yıkılması ve yıkım ücretinin belediyelerin bütçesinden kesilmesi gibi maddeler içeriyordu.

Bağ evi için en az 5 dönüm arazi gerekecek ve 30 metrekareden büyük yapıya izin verilmeyecekti. Bir parselde sadece 1 ev yapılabilecek ve bir aile aynı bölgede sadece bir adet bağ evi yapabilecekti. Yıkım kararı olan yapıların yıkımına bir ay içinde başlanacak, belediyeler yıkmazsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıktıracak ve masraflar belediyelerin bütçelerinden kesilecekti.

Yönetmelik, tarım arazilerine yapılacak her türlü yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alınmasını ve 'toprak koruma kurulu' adı altında yeni bir yapı oluşturulmasını öngörüyordu. Kaçak yapıların tümünün yıkılması ve bu durumun tapu kaydına işlenmesi planlanıyordu. İzinsiz yapıların yıkılması ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için iki ay süre verilecekti.

Tarım arazilerini küçük parsellere bölerek satanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktı. Tarımsal amaçlı yapılar arasında ipek böcekçiliği üretim alanı, at üretim hara, tarımsal depo, solucan gübresi üretim tesisi, bağ evi ve tarımsal amaçlı GES gibi tesisler sayıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:05:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.