Tarım Bakanı'ndan Gübre Stoku Açıklaması

02.03.2026 14:55
Yumaklı, ABD ve İsrail'in saldırılarının tarımsal üretime etkisini izlediklerini açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tarım ürünleri üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini bildirerek, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir" bilgisini verdi.

Yumaklı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tarım ürünleri üzerindeki etkisine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerin, başta gübre olmak üzere tarımsal üretimimizin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcilerimizle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz."

Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

