Tarım Emekçilerine Giyim Yardımı Talebi

20.05.2026 15:30
Tarım Orkam-Sen, giyim yardımı ve hak kayıpları için Tarım Bakanlığı'na başvurdu.

(ANKARA) - Tarım Orkam-Sen, personele koruyucu giyim yardımı yapılması talebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduğunu açıkladı. Aıklamada, "Koruyucu giyim yardımı teminlerinin sağlanmasını, ayrıca çalışanların hak kaybına uğramaması adına adil düzenleme ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir" denildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tarım Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen), çalışanlara koruyucu giyim yardımı yapılması ve hak kayıplarının önlenmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduğunu duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koruyucu giyim yardımı temini ve hak kayıplarının önlenmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazımızı yazdık. Kamu emekçilerine Toplu Sözleşme ve yasalar ile tanınan ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi, hak etmiş oldukları ödemelere kavuşmalarını engellediği gibi çalışma refahını ve iş barışını da bozmaktadır. Koruyucu giyim yardımı teminlerinin sağlanmasını, ayrıca çalışanların hak kaybına uğramaması adına adil düzenleme ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan başvuruda, koruyucu giyim yardımı temininin belirlenen yönergeye göre ocak ayında yapılması gerektiği, Bakanlıkça giyim yardımının il il yapılacağının duyurulduğu fakat ödenek yetersizliği gerekçe gösterilerek birçok yerde yapılmadığı belirtildi.

Temmuz ayındaki katsayı değişeceğinden ocak katsayısı ile devam edilmesi halinde çalışanların hak kaybına uğrayacağı belirten başvuruda, "Katsayı değiştirilmesi halinde ise koruyucu giyim yardımı almış olanların henüz almayanlara göre eksik ödeme alacağı bir durum ortaya çıkacak ve bu da eşitsiz ve iş barışını bozacak bir sonuç doğuracaktır" denildi.

Kaynak: ANKA

