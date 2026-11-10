Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Bozbay COP31'de tarımda yapay zeka çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Bozbay COP31'de tarımda yapay zeka çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31'de konuşan Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Enderay Bozbay, iklim krizinin verim kayıplarına yol açtığını belirterek tarımda yapay zeka kullanımını istedi. Bozbay, bu teknolojilerin hayvancılıkta buzağı kayıplarını önleyip yemden yararlanmayı artırabileceğini söyledi.

Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Enderay Bozbay, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kayıplarına yol açtığını, sürdürülebilir üretim için yapay zeka ve teknolojik sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) devam ediyor.

Zirvede AA muhabirine konuşan Bozbay, gençlerin tarımda teknolojiye erişiminin ve bu alandaki çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Tarım Orman Gençlik Konseyi ve Dünya Gıda Forumu Türkiye Gençlik Bölümü olarak gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini içeren bir eylem çağrısı yaptıklarını bildiren Bozbay, "Bu çağrıda gençlerin teknolojiye erişiminin önemini vurguluyoruz. Artık konuştuğumuz konuların somut fikirlere ve adımlara dönüşmesi gerekiyor." dedi.

İklim krizinin üreticiler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Bozbay, aşırı kuraklık, şiddetli yağışlar ve hayvanlarda sıcaklık kaynaklı stresin verim kayıplarına yol açtığını anlattı.

"Yapay zeka ve robotik sistemler tarımsal üretimde daha fazla önem kazanacak"

Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için teknoloji kullanımının önemine işaret eden Bozbay, şunları kaydetti:

"Yaşanan aşırı kuraklık, aşırı yağışlar ve küresel ısınmaya bağlı hayvan stresi üretimde verim kayıplarına neden oluyor. Bunlara karşı daha verimli üretim yapmak zorundayız. Gençler, tarım ve teknolojinin entegrasyonu için anahtar rolde. Teknolojiye yatkınlıkları yüksek ve bu alanda çalışmaya istekliler."

Yapay zeka ve robotik sistemlerin tarımsal üretimde giderek daha fazla önem kazanacağını ifade eden Bozbay, üreticilerin verilerini yapay zeka sistemleriyle paylaşarak üretim süreçlerini iyileştirebileceğini dile getirdi.

Görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitki sağlığının takip edilebildiğini, hastalık ve zararlılara karşı doğru zamanda ve uygun dozda müdahale imkanı sağlandığını vurgulayan Bozbay, hayvancılıkta da sağım, yem itme ve buzağı bakım robotlarının verimliliğe katkı sunduğuna işaret etti.

Bozbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka, üreticinin paylaştığı veriler üzerinden daha verimli üretim yapmasının önünü açabiliyor. Hayvancılıkta teknolojik sistemler buzağı kayıplarının önlenmesine ve yemden yararlanmanın artırılmasına katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle yapay zeka kullanan gençlerin tarım sektöründe yer alması çok önemli."

Yerel üretim bilgisi teknolojiyle buluşmalı

Tarım Orman Gençlik Konseyi Adana Temsilcisi Nihan Işık da COP31'in ilk gününde tarım, gıda ve iklim arasındaki ilişkinin uluslararası katılımcılarla birlikte ele alındığını kaydetti.

Tarım ve iklimin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, sahada üretim yapan gençlerin bu etkileşimi doğrudan gözlemlediğini belirten Işık, zirvede gerçekleştirilen panellerin sürdürülebilir tarımın geleceğine ilişkin önemli bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Işık, yerel üretim bilgisinin yeni teknolojilerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yerelde sahip olduğumuz üretim bilgisini yenilik ve teknolojiyle birleştirerek daha sürdürülebilir noktalara nasıl taşıyabileceğimizi COP31'in ilk gününde bir kez daha gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiGençlikEkonomiGüncelCOP31TarımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücüler dikkat e-Devlet’ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
11:25
Trump devreye girdi Nvidia CEO’sunun yasak aşkına FBI soruşturması
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:48:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Bozbay COP31'de tarımda yapay zeka çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android