Tarım Üreticileri Sorunlarını Paylaştı

(ADIYAMAN) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Karadeniz'e gidiyorum, fındık üreticisiyle konuşuyorum dünyanın birinci fındık üreticisiyiz. Adıyaman'a geliyorum, badem üreticisiyle görüşüyorum dünyanın beşinci büyük badem üreticisiyiz. Ancak üretim yapan hiç kimsenin yüzünün gülmediğini görüyoruz. Hiç kimsenin geleceğiyle ilgili sağlıklı planlama yapamadığını, yaptığı işten memnuniyet duymadığını üzülerek görüyoruz" dedi.

Arıkan, partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde konuştu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, 2023 yılında meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın diğer illere göre daha fazla sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Türkiye deprem bölgesi. Halis bir niyetle şehircilik anlayışımızı yeniden gözden geçirip yeniden inşa edelim. Dirençli şehirleri oluşturarak depremlerden korkmamanın yollarını hep beraber arayacağız" dedi.

Adıyaman'da tarımla uğraşan insanların sulama problemi olduğunu ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da sulama alanına kavuşmuş tarım oranının sadece yüzde 20'lerde olduğunu gördüm. Bu kadar suya yakın olmasına rağmen toprakların çatladığına şahitlik ettik. Acaba Adıyaman'da yarım kalan yatırımlar var mı diye baktığımda, Koçali Barajı'nın yıllardır tamamlanmadığını gördüm. 2026 yılı Meclis programında Koçali Barajı için 2028 yılında bitirilme hedefi konuldu. Biz Adıyaman adına bunun takipçisi olacağız. Çetintepe, Gömükhan, Kahta, Büyükçay Barajı projelerinin de bir türlü tamamlanamadığını, bazılarının ödeneksizlikten, bazılarının ise plansızlıktan beton yığını haline geldiğini görmüş bulunuyoruz. Saadet Partisi iktidarında müjde olarak Adıyaman'daki tüm arazilerin sulama imkanına kavuşacağı bilgisini sizlerle paylaşacağız inşallah."







"HİÇ KİMSENİN GELECEĞİYLE İLGİLİ SAĞLIKLI PLANLAMA YAPAMADIĞINI GÖRÜYORUZ"













"Ne zaman tütünle alakalı bir konu açılsa, Adıyaman merkezde tartışmalar olduğunu görüyoruz" diyen Arıkan, şöyle devam etti:













ESNAFIN YAPILANDIRMA TALEBİ







"Burada tütün meselesi sadece topraktan sökülmüş, kurutulmuş bir yaprak ya da ticari bir ürün değil. Bu coğrafya için tütün bir yaşam şeklidir. Baktığımda 29 binden fazla çiftçimizin olduğunu görüyorum. Adıyaman'da tarımla uğraşılan 2 milyon 350 bin dekar arazi bulunduğunu ve bunun 150 bin dekarında tütün ekildiğini görüyorum. Yine 27 bin tonu aşan üretimiyle Türkiye'nin tütün ihtiyacının dörtte birinden fazlasının Adıyaman'dan karşılandığını, 18 bin ailenin de tütünden geçimini sağladığını görüyorum. 18 bin ailenin hak ettiği yaşam standardına kavuşabilmesi için inşallah Saadet Partisi iktidarında endüstriyel tütün ve kimya fabrikasını Adıyaman'a kuracağız. Tütün üreticimizin problemlerini çözeceğiz inşallah. Karadeniz'e gidiyorum, fındık üreticisiyle konuşuyorum dünyanın birinci fındık üreticisiyiz. Bu coğrafyaya geliyorum, fıstık üreticisiyle görüşüyorum dünyanın üçüncü büyük fıstık üreticisiyiz. Adıyaman'a geliyorum, badem üreticisiyle görüşüyorum dünyanın beşinci büyük badem üreticisiyiz. Ancak üretim yapan hiç kimsenin yüzünün gülmediğini görüyoruz. Hiç kimsenin geleceğiyle ilgili sağlıklı planlama yapamadığını, yaptığı işten memnuniyet duymadığını üzülerek görüyoruz. Evliya Çelebi, eserlerinde Adıyaman bağları için Kur'an-ı Kerim'de geçen 'İrem bağları' ifadesini kullanmış. O kadar güzel, o kadar kıymetliymiş. Ancak bugün Adıyaman'da İrem bağları denilecek bağların ve bahçelerin kalmadığına üzülerek şahitlik ediyoruz.

Türkiye'deki esnafın problemi neyse, Adıyaman'daki esnafın problemi bir kat daha fazla. Neden? Çünkü depremde zarar gören, büyük kayıplar yaşayan esnaflarımıza gereken desteğin yeterince verilmediğini Adıyaman'da görüyoruz. Gittiğim birçok yerde en çok karşıma çıkan sorunlardan biri, esnafın yapılandırma talebi oluyor. Türkiye'deki esnafın gerçekten yapılandırmaya ihtiyacı var mı diye sorduğumda, arkadaşlarım bana, 'Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar bugün yapılandırmaya ihtiyaç var' dediler. Geçmişte esnafla ilgili birçok yapılandırma yapıldı ancak hiç bu kadar büyük sıkıntının yaşanmadığını ve esnafın bu denli yapılandırma ihtiyacı içinde olmadığını ifade ettiler. Geçtiğimiz haftalarda TBMM'de yapılandırma yasasının çıkarıldığını söylüyorlar. Nasıl çıkardılar? 72 aya kadar vade yaptılar ancak yüzde 30'dan fazla yıllık faizle yapılandırma gerçekleştirdiler. Allah'tan korkun ya. Burada iki temel problem var. Birincisi, yüzde 30 gibi yüksek bir faiz oranıyla yapılandırma yapıyorsunuz. İkincisi, belki de daha önemlisi, altı yıl boyunca yüksek enflasyonla yaşamaya mecbur kalacağımız anlamına geliyor. Bugünkü iktidar görevde kalmaya devam ederse, altı yıl boyunca enflasyonu düşürmek gibi bir niyetlerinin olmadığını gösteriyor."

Saadet Partisi Adıyaman İl Kongresi'nde yapılan seçimlerde Haşim Asnuk yeniden İl Başkanlığı'na seçildi.