Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 61,24 Arttı

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(ANKARA) - TÜİK'in verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 61,24 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre; Tarım-ÜFE'de bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 61,24 artış görüldü. Bunun yanı sıra, Tarım-ÜFE'nin on iki aylık ortalamasında da yüzde 61,72 oranında artış gerçekleşti. Tarım-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 0,91 azalırken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,58 arttı.

Tarım ve avcılık mayıs ayında yüzde 1,18 azaldı

Sektörlere göre dağılımda mayıs ayında bir önceki aya göre Tarım-ÜFE, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde de yüzde 0,43 azaldı. Bunun yanı sıra, ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,40 artış görüldü. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalma gerçekleşirken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,98 artış görüldü. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 2,98 azalma gerçekleşti.

Yıllık değişim yağlı meyvelerde yüzde 154,81

Tarım-ÜFE'nin yıllık değişiminin en yüksek olduğu alt grup yüzde 154,81 ile yağlı meyveler olurken aylık değişimin yüksek olduğu alt grup yüzde 16,04 azalma ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.