Tarım ve Orman Bakanı Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri karşıladı.

Bakan Yumaklı'nın kentte ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Yumaklı valilik girişinde Vali Hasan Şıldak ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yumaklı, daha sonra makam odasına geçerek kentte devam eden çalışmalar hakkında Vali Şıldak'tan bilgi aldı.

Bakan Yumaklı'nın ikinci durağı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi oldu. Yumaklı, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek, kentte devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, ziyaretlerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tohum dağıtım programı ile sektör paydaşları toplantısına da katılacak.