Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Her şart ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız"

ANKARA - Van'da hava sıcaklığının eksi15 dereceleri gösterdiği zor şartlarda üreticiye hizmet götürdüklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her şart ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlar üretimin arkasındaki gizli kahramanlar. Van'da hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri gösterdiği zor şartlarda üreticilerimize hizmet götürmek için engel tanımadan fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızla video konferans aracılığıyla bir araya geldik. Bu vesileyle 81 ilimizde sahada özveriyle görev yapan Tarım ailemizin her bir ferdine kolaylıklar diliyorum. Her şart ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.