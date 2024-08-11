Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 tür için avlanabilir miktarları belirledi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 tür için avlanabilir miktarları belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hamsi ile birlikte 7 tür için toplam avlanabilir miktarları belirlerken, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi endemik su ürünlerinin avcılığının yasaklanmasını kararlaştırdı.

11.08.2024 11:46
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hamsi ile birlikte 7 tür için toplam avlanabilir miktarları belirlerken, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi endemik su ürünlerinin avcılığının yasaklanmasını kararlaştırdı.

Bakanlığın "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i ve "6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğlerle, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2028 dönemini kapsayacak şekilde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için avcılığa ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kurallar düzenlendi.

Bu kapsamda, hamsi, mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali olmak üzere 7 türe ilişkin toplam avlanabilir miktarlar belirlendi.

Tarımsal Üretim Planlaması uygulamasıyla tebliğ hükümleri uyumlu hale getirildi. Bazı alanlar su ürünleri avcılığına kapatılırken, alamana (voli) ağları ile uzatma ağlarına, derinlik ve göz açıklığı düzenlemesi getirildi.

Bazı endemik su ürünleri koruma altına alındı

Ayrıca, leopar sazanı ve Batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli endemik su ürünleri türlerinin avcılığı da tamamen yasaklanarak, bu türler koruma altına alındı.

Bazı su ürünleri türlerinin avcılığına da asgari avlanılabilir boy uzunluğu getirilirken, bazı türlerde boy uzunlukları yeniden düzenlendi.

Tebliğlerle, amatör amaçlı su ürünleri avcılığına bazı yeni uygulamalar getirildi. Ticari avcılıkta koruma altında olan türlerin amatör kapsamdaki avcılığı da yasaklandı.

Balıkçılık üretiminin yüzde 60'ını oluşturan hamsi, ilk etapta üretim planlaması kapsamına alındı. Sürecin tamamlayıcı unsuru olarak hamsinin toplam avlanabilir miktarı 400 bin ton olarak tespit edildi.

Toplam avlanabilir miktarları, bölgesel farklılıklar, av araçları ve avlanma kapasiteleri göz önüne alınarak sektör paydaşlarıyla yönetilecek. Bu uygulama, denetim ve izleme sistemleriyle desteklenerek halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Tebliğler, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 tür için avlanabilir miktarları belirledi - Son Dakika

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