Tarım ve Orman Bakanlığı Kızılcahamam'da vurulan 2 yavru bozayı için soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda vurulan iki yavru bozayı için idari soruşturma başlattı. Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini, ihmali veya kusuru olanlar hakkında işlem yapılacağını, yavru ayıların korunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki yavru bozayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı.
Bakanlığın NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Teftiş Kurulunun görevlendirildiği belirtilerek, "Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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