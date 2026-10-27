Tarım ve Orman Bakanlığı Tuzla'da pinaları ve deniz çayırlarını dalışla görüntüledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, Tuzla'da nesli tehlike altındaki deniz çayırları ve pinaların popülasyon durumunu gözlemlemek amacıyla dalış gerçekleştirildi.

Akdeniz havzasına özgü pinalar, deniz suyunu filtreleyerek ekosistemin doğal arıtımına katkı sağlıyor. Deniz çayırları ise fotosentez yoluyla oksijen üretirken birçok deniz canlısına yaşam alanı sunuyor.

Bu türlerin durumunu yerinde gözlemlemek amacıyla 24 Ekim'de Tuzla'da gerçekleştirilen dalışta, Bakanlıkça koruma altına alınan deniz çayırları ve pinaların popülasyon durumu görüntülenerek kayıt altına alındı, dalış sırasında Dasyatis pastinaca türü vatoz da kaydedildi.

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübünün ev sahipliğinde, Fırat Teknik Dalış Merkezi'nin teknik desteğiyle gerçekleştirilen dalışa, dalış eğitmeni Fırat Gökçen rehberlik etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz ile Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş'ın da katıldığı dalışta su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan da deniz çayırları, pinalar ve vatozun su altı görüntülerini kaydetti.

Çalışmayla, Marmara Denizi'ndeki hassas denizel türlerin korunmasının ve doğal yaşamın devamlılığı konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkati çekildi.

Bölgedeki denizel ekosistem gözlemlendi

Dalış sırasında bölgedeki denizel ekosistemin durumuna dair gözlemlerini paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Koruduğumuz canlıların, su ürünlerinin, buna deniz çayırları, su bitkileri, pinalar dahil olmak üzere, bunların hepsi bizim ilgi alanımızda, faaliyet alanımızda, sorumluluk alanımızda ve bunların hepsi su ürünleri diye geçiyor. Evet, biz bunların kanunuyla, yönetmeliğiyle, her türlü mevzuatıyla bunların korumasına yönelik çalışmaları yaparken tamamen de kötü bir durumda olmadığımızı görmek hoşuma gitti açıkçası."