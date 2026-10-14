Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Malatya\'da baraj göllerine 800 bin yavru balık bıraktı

Malatya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Boztepe ve Sultansuyu Barajı göllerine 800 bin balık yavrusu bırakıldı.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Boztepe Barajı'nda yavru balıkların suya bırakılması programında, baraj gölünün ilçenin en güzel bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Günlü, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle bugün 800 bin balık yavrusu bıraktık. 120 bin balığın bırakılmasına biz bizzat şahitlik ettik." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osmak Akar da kentte tarımsal, bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasının yanında su ürünleri üretiminin artırılmas için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördüğü için Sultansuyu Barajı'ndaki suların boşaltıldığını, tadilatın ardından barajın yeniden su tuttuğunu ifade eden Akar, "Tekrar balıklandırma yaparak ekosistemin devamını ve su ürünlerinin üretiminin arttırılması için çalışma yapmış olacağız. Bu yıl toplamda Sultansuyu'na 500 bin balık yavrusu bırakmış olacağız." dedi.