Tarımda Su Tasarrufu Önerisi - Son Dakika
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Tarımda Su Tasarrufu Önerisi

Tarımda Su Tasarrufu Önerisi

Prof. Dr. Halim Orta, su tasarrufu için yüzey sulama yöntemlerinden vazgeçilmesini önerdi.

19.09.2024 15:49
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, tarımda su tasarrufu sağlanması için yüzeysel sulama yöntemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Orta, AA muhabirine, tüm dünyanın ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Kuraklığın, yarattığı olumsuzluklarla yaşama en çok zarar veren doğal afetlerin başında geldiğinin altını çizen Orta, ne kadar süreceği belli olmayan kurak süreçlerin insanları çaresiz bıraktığını dile getirdi.

Orta, tarımsal üretimde olumsuzluklara neden olan kuraklıkla mücadelede mevcut su kaynaklarının verimli kullanmanın büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Suyun en çok kullanıldığı sektörlerin başında tarımın geldiğini anlatan Orta, suyun ziyan edilmemesi için gerekli önlemlerin hızlı şekilde alınması uyarısında bulundu.

Her bir damla suyun kıymetini bilerek hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Orta, şunları kaydetti:

"Tarımda artık salma sulama ve tava sulama gibi yüzey sulama yöntemlerini hızlıca terk etmeliyiz. Bunun yerine damla sulama, yağmurlama ve hatta toprak altı damla sulama yöntemlerini tercih etmeliyiz. Çiftçilere bu konuda eğitimler verip bilinçlendirmeliyiz.

Aynı zamanda çiftçilere destek vererek su tasarrufu sağlayan yöntemlere geçişi sağlamalıyız. İçme suyu kullanımın açısından ise suyun doğru kullanımını vatandaşlarımıza öğretmemiz lazım. Özellikle yaz aylarında amaç dışı bahçe sulamaları, havuzlarda gereksiz su kullanımı gibi durumlardan kaçınmalıyız. Yine sanayide suyu çok tasarruflu, az kirleterek kullanmalı ve arıttıktan sonra su kaynaklarına bırakmalıyız."

Orta, ekosistemi bozmayacak düşük kapasiteli baraj ve göletlerin inşasıyla su kaynaklarının da artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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