CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Solakoğlu:  "Gıda Enflasyonuyla Mücadele Üretimi Artırarak Yapılır, Üretimi Düşürerek Değil"

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, "Gıda enflasyonuyla mücadele üretimi artırarak yapılır, üretimi düşürerek değil. Fiyatları baskılayarak yaparsanız bu sefer ette patlarsınız, süt ürünlerini de alamazsınız. Bu yıl mayıs ayından sonra tereyağı, peynir, yoğurt ve süt fiyatlarının nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Dalaman Belediyesi'nin "Topraktan Üretime İlk Adım" projesi kapsamında ata tohumuyla üretilen 20 bin sebze fidesi çiftçilere ücretsiz dağıtıldı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un ev sahipliğinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü önünde düzenlenen fide dağıtım törenine, CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve partinin ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Solakoğlu, burada yaptığı konuşmada, toprak ıslahının önemine değindi, Türkiye'de uygulanan tarım politikaları ve üretimi artırmaya yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Planlı üretimin önemine dikkati çeken Solakoğlu, "Gıda enflasyonuyla mücadele üretimi artırarak yapılır, üretimi düşürerek değil. Fiyatları baskılayarak yaparsanız bu sefer ette patlarsınız, süt ürünlerini de alamazsınız. Bu yıl mayıs ayından sonra tereyağı, peynir, yoğurt ve süt fiyatlarının nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Fiyatları baskılamaktan ürün kalmadı" dedi.

Çözüm önerilerinde önceliğin girdi maliyetlerinden ziyade üretim güvencesine verilmesi gerektiğini ifade eden Solakoğlu, şunları söyledi:

"Alım garantisi modeli dediğimiz bir sistem hazırladık. Bu modelde üretici, ürün daha toprağa ekilmeden önce hangi fiyattan satacağını biliyor. Bu yapıyı borsalarımızla birlikte oluşturduk; gerekli kanun ve yönetmelik altyapısını da hazırladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez göreve gelecek bir tarım bakanı iki yıl öncesinden bilgilendirilip tüm hazırlıklarını tamamlamış şekilde göreve başlayacak ve düğmeye basabilecek durumda olacak."

"Hem buranın tanıtımını hem de seramızda ürettiğimiz fidelerin dağıtımını yapıyoruz"

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ise "Göreve gelişimizin ikinci yılı doldu. 2 yıllık süreçte birçok projeyi hayata geçirdik. Bu alan daha önce kullanılmayan bir alandı. Buranın bakımını yaptık. Bu alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kullanabileceği hizmet binası, 2 bin 900 metrekarelik bir seramız ve fidanlık alanımız mevcut. Bugün hem buranın tanıtımını hem de kendi seramızda ürettiğimiz fidelerin dağıtımını yapıyoruz" dedi.

Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla son iki yılda vatandaşlara yaklaşık 50 bin sebze fidesi dağıttıklarını ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Taşbaşı Mahallemizde yaşanan yangının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2 bin 570 zeytin ve 650 ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca belediyemize ait serada bin 500 incir fidanı ve 500 muz fidesi üretimini tamamladık. Önümüzdeki süreçte bunları da sizlerle buluşturacağız. Bugün de yaklaşık 20 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Tabii bunlar çiftçilerimiz için yeterli değil. Ben de bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak üreticilerin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Kendi köyümden örnek vermek gerekirse 5 sene önce Kapukargın Mahallesi'nde 100 tane sera varsa bugün 5 tane sera kaldı. İnşallah CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun katkılarıyla yeni dönemde üretimi arttıracağız. Çünkü biz biliyoruz ki üreten çiftçi güçlü olursa, Dalaman da güçlü olur."