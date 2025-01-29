Tarımsal Girdilere Zamlar Çiftçiyi Zorluyor - Son Dakika
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Tarımsal Girdilere Zamlar Çiftçiyi Zorluyor

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TZOB Başkanı Bayraktar, tarımsal girdilerin artışının gıda fiyatlarını etkilediğini belirtti.

29.01.2025 09:35
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(ANKARA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal girdilerde yaşanan artışlara dikkati çekerek, "Son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40'lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100'lere varan oranda artış yaşandı. Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı gübreler olan üre ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 oranında arttı" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın üreticilere etkisine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sofralarımızdan 3 öğün gıda eksik olmasın diye, kar kış, sıcak soğuk demeden çalışan ve üreten çiftçilerimizin girdi maliyetleri sürekli artıyor. Tarımsal girdi fiyatlarının sürekli olarak artması üreticilerimizin maliyetini artırırken, bu durum doğrudan gıda fiyatlarına da yansıyor. Üreticilerimiz buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığındadırlar. Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı gübreler olan üre ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 oranında arttı. Yine taban gübrelemesinde en çok tercih edilen gübrelerden DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 oranında artış gösterdi.

Hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatı son bir ayda yüzde 3,5 oranında artarken süt yemi fiyatı ise yüzde 3,2 yükseldi. Diğer tarımsal girdilere baktığımızda ise son bir yılda elektrikte yüzde 30,4, tarım ilacında yüzde 34,3, tohumda yüzde 40'lara, sulama ücretlerinde ise yüzde 100'lere varan oranda artış yaşandı. Tarımsal işletmelerin en önemli girdi kalemlerinin fiyatlarında meydana gelen bu değişkenlik ve öngörülemezlik Türk çiftçisini zora sokuyor. Girdi fiyatlarına gelen her zam doğrudan gıda fiyatlarını, yani tüketicilerimizi de etkiliyor. Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmelidir. Alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir."

Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımsal Girdilere Zamlar Çiftçiyi Zorluyor - Son Dakika

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