Tarsus, Altın Elma Ödülü ile Turizmdeki Başarısını Taçlandırdı

(MERSİN) - Tarsus, turizm alanındaki başarısıyla dünyanın en prestijli turizm ödüllerinden Golden Apple (Altın Elma) ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Altın Elma Ödülü, Tarsus'un turizmdeki potansiyelini daha da güçlendirecek ve hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Kentteki turizm rotasını daha cazip hale getirmek için saha çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası koruma projelerinden turizm uygulamalarına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda Golden Apple (Altın Elma) ödülü ilçeye layık görüldü.

Turizm alanındaki bu başarının, Tarsus'un uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasına katkı sağlarken, şehrin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda da büyük bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Tarsus'a kazandırılan ödülün kentin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Boltaç, "Tarsus, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler için kutsal sayılan, tarihin en derin izlerini barındıran bir kent. Biz de bu kıymetli mirası en iyi şekilde tanıtmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Şehrimizin kapıları tüm yurttaşlarımıza açık. Altın Elma Ödülü, Tarsus'un turizmdeki potansiyelini daha da güçlendirecek ve hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.