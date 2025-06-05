Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı'nda Personeliyle Bayramlaştı

(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Boltaç bayramlaşmada birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, çalışanlar yoğun katılım gösterdi. Başkan Boltaç, tüm personele iyi bayramlar dileyerek özverili çalışmaları için teşekkür etti, tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Konuşmasında bayramların toplumsal dayanışma açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Boltaç, şunları söyledi:

"Biz Tarsus Belediyesi olarak memnuniyet oranımızı yüzde 60'ın üzerine çıkarmış bir belediyeyiz. Hepinize emekleriniz için yürekten teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı olarak da yüzde 60'lara yaklaşan bir memnuniyet düzeyine ulaşmış olmak beni son derece mutlu ediyor. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, emektar çalışma arkadaşlarım, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim herkese adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Türkiye nasip etsin. Kalan görev süremizde de el birliğiyle kentimize değer katacak işler yapacağımıza inanıyorum. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."