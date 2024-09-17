Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşlarla bir araya devam ediyor. Son olarak Akşemsettin Mahallesi'ni ziyaret eden Boltaç, mahalle halkının sorunlarını dinledi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek üzere mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Boltaç, belediyenin çalışmaları konusunda vatandaşları bilgilendirerek, onlarla sohbet etti.

"İtibarım parayla satın alınabilecek bir şey değil"

Her zaman halkı için hizmet sunma gayesinde bulunacağının altını çizen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Belediyenin makamına, kendi paramla koltuğunu, sandalyesini alıyorum. Bu anlamda her bir yetimin hakkını ben korumakla mükellefim. Hiç merak etmeyin doludizgin geliyorum. Yapılan işe ben bugün tepki göstermeseydim bu işin arkası kesilmezdi. Mülk sahibi önce Allah, sonra siz. Ben ise kiracıyım. Size hizmetimi getirir sunarım. Çünkü para sizin paranız. Ben sadece sizin namınıza doğru bir şekilde yönetmekle mükellefim. İtibarım parayla satın alınabilecek bir şey değil" diye konuştu.

Başkan Ali Boltaç, ziyaretlerini sürdürerek Tarsus'un her köşesinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini ifade etti.