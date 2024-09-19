Tarsus Belediye Başkanı Boltaç: "Gazilerin Hakkını Ne Yapsak Ödeyemeyiz"

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(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Boltaç, "Gazilerimiz, gösterdikleri kahramanlıkla milletimizin bağımsızlık mücadelesine rehberlik etmişlerdir. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

Tarsus'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet meydanı Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ali Boltaç, gazilerin vatan savunmasındaki fedakarlıklarını vurgulayarak, "Gazilerimiz, gösterdikleri kahramanlıkla milletimizin bağımsızlık mücadelesine rehberlik etmişlerdir. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından gazilerle bir araya gelen Başkan Boltaç, onlarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Gaziler, bu özel günün anısına düzenlenen etkinlik için başkan Boltaç'a teşekkürlerini iletti.