Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

(MERSİN) - "Toprakta Emek, Köyde Gelecek Var" sloganıyla mahalle ziyaretlerini sürdüren Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, son olarak Ulaş, Dedeler, Taşkuyu ve Sayköy Mahalleleri'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerini dinledi.

Merkezden kırsala çeşitli mahallelerde Tarsuslularla buluşan Boltaç, özellikle kırsal mahallelerin kalkınmasına yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin Ulaş, Dedeler, Taşkuyu ve Sayköy Mahallesi sakinleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin önemine değinen Boltaç, "Tarsus'un her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaşıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm yollarını birlikte konuşmak bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

"Gücüm yettiğince sizlere hizmetkar olacağım"

Ziyaretlerde altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar pek çok konuda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Boltaç, "Bu memlekette elimden geldiğince, gücüm yettiğince sizlere hizmetkar olacağım. Verdiğimiz hizmetler sizin paranızla, verdiğiniz vergilerden İller Bankası'ndan gelen payla yapılıyor. Helali hoş olsun" ifadelerini kullandı.