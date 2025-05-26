Tarsus Belediyesi Bayramda Sağlık Denetimlerini Sürdürüyor

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için tüm birimleriyle sahada görev yapmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Halk sağlığını tehdit eden her duruma karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gereken tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerle halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.

153 ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen ekipler, market, kasap, fırın ve alışveriş merkezlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler satan işletmelere idari yaptırımlar uygulanırken, ele geçirilen ürünler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Kaldırım işgaliyle mücadele devam ediyor

Tarsus Belediyesi, kent merkezinin en yoğun yaya güzergahlarından Makam mevkiinden başlayarak, ana arter ve ara sokaklarda kaldırım işgaliyle mücadelesini de sürdürüyor. Masa-sandalye, ürün teşhir stantları ve yasak bölgelere park edilen araçlar denetimlerde tespit edilerek gerekli işlemler uygulanıyor. Zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşlara ilgili mevzuata ilişkin bilgilendirme yaparak, yasal sınırlar konusunda uyarılarda bulunuyor.

Boltaç, çalışmalara ilişkin, "Halk sağlığını tehdit eden her duruma karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gereken tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.